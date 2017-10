Viva Lagos Vegas! La città ideale di Beppe Grillo

Sabato scorso a Catania, durante un comizio del Movimento 5 Stelle per le regionali in Sicilia, Beppe Grillo ha indicato come modello di sviluppo una metropoli nigeriana, Lagos: "Lagos è una delle più grandi città al mondo, la capitale della Nigeria, 5 milioni di abitanti, il centro dell'Africa – ha detto Grillo –. È considerata una delle capitali dove si vive meglio al mondo. Se guardate le fotografie è pazzesca, sembra Las Vegas: verde, spiagge, palme".

– Lagos non è la capitale della Nigeria. Dal dicembre 1991, la capitale della Nigeria è Abuja.

– Lagos non fa 5 milioni di abitanti. Nessuno sa esattamente quanti abitanti faccia Lagos, l'Onu dice 14 milioni mentre le autorità locali dicono 21 milioni, ma di certo sono molti più di 5 milioni.

– Lagos non è considerata una delle capitali dove si vive meglio al mondo. Secondo il "Quality of living city rankings" di Mercer, una classifica delle città in base alla qualità di vita, Lagos è al 212° posto su 231 città considerate in tutto il mondo, una delle peggiori 20. "Lagos ha elevati tassi di criminalità e violenza. Non mancano le minacce terroristiche, né i tentativi di rapina nei confronti degli stranieri. E' la città più grande della Nigeria e deve affrontare continue minacce ambientali. I suoi cittadini sono costantemente in pericolo a causa delle violenze, dei sequestri e degli omicidi".

– Secondo un'altra classifica sulla vivibilità delle città nel mondo, stavolta stilata dall'Economist Intelligence Unit, Lagos si trova al 139° posto su 140 città considerate. Dietro c'è solo Damasco, la capitale della Siria, scivolata all'ultima posizione perché in questi ultimi tempi sta attraversando una guerra civile.

– Se guardate le fotografie Lagos non sembra Las Vegas. Makoko, una baraccopoli di Lagos, viene soprannominata la "Venezia d'Africa" perché è stata costruita su palafitte su una laguna, ma non ha molto altro in comune con la città italiana.

– Beppe Grillo sicuramente ha visto in Africa un posto che sembra Las Vegas, con verde, spiagge e palme. Ma deve aver confuso Lagos con il villaggio turistico in cui passa le vacanze: il resort di Briatore a Malindi, che è in Kenya.