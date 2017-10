Via libera al Rosatellum. Cronaca di una giornata tra gli sfascisti

Roma. I Cinque Stelle avevano bisogno di uscire dal Palazzo, tornare in piazza, far vedere alla gggente che li chiama per nome (“Grande Virginia! Grande Ale! Grande Nicola!”) e chiede l’autografo e fa firmare a tutti una bandiera del movimento che niente è cambiato. Che nonostante le diete (Vito Crimi è un figurino), i capelli stirati (Paola Taverna ha presenza telegenica) e pure una certa scioltezza da cultura alta non del tutto compresa (Nicola Morra cita sempre Weber ma i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.