Casaleggio dissociati

Nella monotona e monocorde conferenza per la presentazione alla stampa estera di Rousseau, la piattaforma per la democrazia (etero)diretta, Davide Casaleggio ha esordito parlando dei casini di Roma: “Smarco subito una questione, poi veniamo al tema: la sindaca Raggi è perfettamente autonoma, come è sempre stata, in tutte le sue decisioni. E ha il pieno supporto del Movimento 5 stelle”. Ma nel corso della conferenza, a un certo punto, ha preso la parola il giornalista spagnolo de la Vanguardia Eusebio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.