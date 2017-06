La mappa della sconfitta somiglia a quella della segreteria Pd

Roma. Dopo il primo turno, quando già si notava l’avanzata del centrodestra ma non ancora si vedeva la dimensione della disfatta del centrosinistra, l’attenzione si era concentrata in particolare su due sconfitte. Due comuni piccoli, ma dal grande valore simbolico per il Pd: Rignano sull’Arno e Lampedusa. La città del segretario Matteo Renzi e l’isola di Giusi Nicolini, il sindaco dell’accoglienza dei migranti, che ha ricevuto il premio per la pace dell’Unesco, che accolse Papa Francesco alla messa dei barconi...

