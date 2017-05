Che cosa ci manca di Marco Pannella

Un anno senza Pannella. Triste perché manca anche solo il brusio e una certa sconclusionata grandezza degli ultimi tempi. Che la domenica pomeriggio non si possa più ascoltare il bla bla bla letterario, surreale e incantato, che teneva con Massimo Bordin, ecco, è un lutto vero, una mancanza di quelle assolute. “Marco, abbiamo poco tempo, bisogna stringere, restano solo quaranta minuti”. Per non dire delle scelte iperpolitiche e sovrapolitiche, civili, lucide, che hanno punteggiato la sua vita di profeta e...

