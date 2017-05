Manifesto del buon senso anti populista

Nella densa intervista rilasciata ieri a questo giornale, Silvio Berlusconi, senza troppi giri di parole, ha scelto di dire sì ad alcuni dei punti messi insieme dal Foglio un mese fa per costruire un memorandum anti peronisti, da sottoscrivere prima delle prossime elezioni politiche. La notizia è importante non solo per questo giornale, ci mancherebbe, ma anche per tutti coloro (e sono tanti) i quali si augurano che la lotta contro il populismo cialtrone avvenga non inseguendo il populismo ma...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.