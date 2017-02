Finisce la sceneggiata, Berdini toglie il disturbo

"Ora le mie dimissioni sono irrevocabili". Dopo giorni di polemiche a distanza con il sindaco di Roma, Virginia Raggi, arriva l’annuncio di Paolo Berdini, l'assessore all'Urbanistica della giunta grillina. Le prime dimissioni, presentate una settimana fa, erano state respinte con riserva da Raggi. Ora, a comunicare l'irrevocabilità della sua decisione è stato lo stesso Berdini in una nota. "Prendo atto che sono venute a mancare le condizioni per proseguire il mio lavoro. Mentre le periferie sprofondano in un degrado senza fine e aumenta l'emergenza abitativa - attacca Berdini - l'unica preoccupazione sembra essere lo stadio della Roma".

Nelle ultime ore l’urbanista si era espresso appunto contro la costruzione del nuovo impianto sportivo. "Dovevamo riportare la città nella piena legalità e trasparenza delle decisioni urbanistiche, invece si continua sulla strada dell'urbanistica contrattata, che come è noto, ha provocato immensi danni a Roma", si legge nella nota. Berdini chiedeva forti tagli alla parte commerciale del progetto, mentre la giunta sembrava intenzionata a costruire l’impianto. E i tavoli tecnici annunciati nei giorni scorsi tra i vertici dell’As Roma, quelli del Campidoglio e il costruttore Luca Parnasi intendono salvare il progetto da 1,5 miliardi nell’area dell’ex ippodromo di Tor di Valle.

"Se permetteremo il voto online ai militanti M5s? Guardi, adesso c'è un incontro in corso”, ha detto Raggi a un giornalista che le chiedeva se il tavolo di trattativa aperto con l'As Roma sarebbe stato facilitato dall'assenza dell'assessore Berdini. L'As Roma ha presentato una revisione del progetto per lo stadio che va incontro alle richieste dell'amministrazione capitolina, con un taglio della cubature che dovrebbe aggirarsi sul 25%. Si profila quindi un via libera del Comune al progetto.

All'incontro in Campidoglio hanno partecipato il vicesindaco Luca Bergamo, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, il capogruppo M5s Paolo Ferrara, la presidente della commissione all’Urbanistica Donatella Iorio. Per i proponenti partecipano il dg dell'As Roma Mauro Baldissoni, il costruttore Luca Parnasi e il project manager di Parsitalia Simone Contasta.

Ma la base chiede di votare sul progetto urbanistico. Massimiliano Morosini, portavoce del M5S nel Municipio VIII ha addirittura creato l'appello "Beppe facce votà". "Per stabilire definitivamente quale deve essere la posizione del MoVimento in merito alla questione dello stadio - spiega Morosini - mantenendo comunque la coerenza con quanto il M5S ha sempre espresso in Assemblea Capitolina, la soluzione è una: democrazia diretta".