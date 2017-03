La svolta tecnologica del prossimo iPhone, in uscita in autunno per celebrare il decimo compleanno dello smartphone di Apple, potrebbe essere la realtà aumentata. Stando a quanto scrive Bloomberg, l'azienda di Cupertino avrebbe messo centinaia di ingegneri al lavoro su questo fronte e su altri prodotti, tra cui degli occhiali high tech, in grado, tra le altre cose, di mostrare una mappa o un video in tempo reale.





Apple, non a caso, avrebbe assunto ingegneri specializzati “rubati” a Microsoft e a Facebook, senza dimenticare le acquisizioni di aziende del settore, in particolare Metaio e FlyBy Media. A cosa servirebbe in un iPhone la realtà aumentata, molto apprezzata dall'amministratore delegato Tim Cook? A scattare una foto e poi cambiarne la profondità, a cambiarla a un singolo oggetto o ancora a isolare un determinato elemento, ad esempio il volto di una persona, e girarlo di 180 gradi. Apple, poi, starebbe pensando all'aggiunta di effetti e oggetti a una foto in stile Snapchat.

Che noia la retorica di chi dice che i ragazzi sono zombie drogati da smartphone Da quasi dieci anni, a intervalli semi regolari escono sul tema libri allarmistici, ricerche pseudoscientifiche, documentari angoscianti: gli schermi led degli aggeggi tecnologici stanno trasformando i nostri bambini in drogati



Ma oltre a guardare al futuro, il colosso fondato da Steve Jobs ha presentato l'iPhone 7 rosso, il nuovo iPad e le Clips. La versione dello smartphone con la nuova colorazione sarà disponibile da venerdì 24 marzo: iPhone 7 costerà 909 o 1.019 euro (rispettivamente per il modello da 128 e 256 gb), mentre iPhone 7 Plus sarà venduto a 1.049 e 1.159 (sempre a seconda dei modelli da 128 o 256 gb). Il nuovo iPad, con display Retina da 9,7 pollici, pesa meno di 500 grammi e la batteria dovrebbe durare un'intera giornata. Il tablet sfrutta il processore A9 con architettura a 64 bit di classe desktop, che offrirebbe “elaborazione e prestazioni grafiche ultraveloci per le app e i giochi”. Prezzo più basso rispetto al vecchio iPad Air: si parte da 409 euro per il modello wi-fi con memoria da 32 gb, e da 569 euro per la versione con connessione 4g. Sarà nei negozi di una ventina di paesi, inclusa l'Italia, dalla prossima settimana.





L'ultima chicca è Clips, un'app scaricabile gratuitamente da aprile per creare in modo rapido video combinando clip, foto e musica, da condividere sui social e su Vimeo. La tipologia di montaggio è adattabile alle diverse fasce di abilità. La piattaforma contempla la funzione “Titoli Live”, attraverso la quale creare titoli e sottotitoli animati utilizzando la voce. Anche in questo caso, sono palesi le somiglianze con Snapchat.