Bucarest, capitale occidentale nell'estremo oriente d'europa

Per chi arriva dall’aeroporto al centro di Bucarest, la prima impressione è di trovarsi in un quartiere residenziale di Berlino o Parigi. Lunghi viali alberati, strade dritte, larghe, ben squadrate. Ai lati della carreggiata, le case, nascoste spesso da una fila di alberi, sembrano vecchie dimore aristocratiche coi loro giardini segreti, grandi edifici di rappresentanza, palazzine ufficiali. Sulla Soseaua Kiseleff, per esempio, c’è la villa dove nacque re Michele, l’ultimo della dinastia Hohenzollern-Sigmaringen scelta da Napoleone III nel 1866 per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.