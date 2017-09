Non è normale che la Federcalcio spagnola abbia messo in vendita dei biglietti della partita con l’Italia a dieci euro. Dieci euro per Spagna-Italia al Santiago Bernabeu. Dieci euro per Spagna-Italia al Santiago Bernabeu e partita decisiva per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Non è normale e chi ha messo piede almeno una volta in quello stadio lo sa: neanche le amichevoli pre stagione hanno prezzi così bassi. Vogliono lo stadio pieno, cosa che probabilmente con le tariffe...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.