La strana morte del populismo europeo?

Londra, 14 giu - (Agenzia Nova) - Gli elettori italiani, osserva il "Financial Times" nel "Brussels Blog", dedicato agli affari europei, hanno voltato le spalle al Movimento 5 stelle nelle elezioni amministrative di domenica. Non è un caso isolato: anche altre forze populiste europee sono in difficoltà, ad esempio i Veri finlandesi, il Fronte nazionale francese, il Partito per la libertà olandese e l'Ukip, il Partito per l'indipendenza del Regno Unito. Eppure i fattori che hanno alimentato il populismo – in Italia la crescita lenta e l'emergenza migrazioni – sono ancora tutti presenti. Un editoriale non firmato, attribuibile alla direzione, avverte che il populismo è indebolito, ma non finito.

Silvio Berlusconi, fenice della politica italiana

New York, 14 giu - (Agenzia Nova) - L'insuccesso del Movimento 5 stelle è stato l'aspetto più discusso delle elezioni comunali italiane di domenica; quello più interessante, però, è il ritorno in auge della "fenice della politica italiana", l'ex premier Silvio Berlusconi. La coalizione di centrodestra guidata da Berlusconi guarda con ottimismo al secondo turno delle elezioni, con la prospettiva di aggiudicarsi importanti amministrazioni locali; l'insuccesso dei Cinque stelle, di contro - scrive l'opinionista - è giustificato e comprensibile: "Dopo quattro anni in parlamento, gli elettori non sono più disposti a concedere al Movimento un assegno in bianco". Le esperienze amministrative pentastellate a Roma e a Torino "sono state deludenti", e la ripresa economica dell'eurozona sta sottraendo slancio alle formazioni populiste del Vecchio continente, inclusa l'Italia, che pure è fanalino di coda continentale in termini di crescita. Il dato davvero importante da segnalare, secondo Giugliano, è il ritorno al centro della scena politica italiana della coalizione tra Forza Italia e Lega Nord, che ora appare "un contendente credibile del Partito democratico di Matteo Renzi". La capacità dell'80 enne Silvio Berlusconi di proiettare nuovamente il suo partito al centro degli equilibri, scrive Giugliano, è un nuovo attestato alle sue straordinarie doti elettorali. Tuttavia - puntualizza l'autore dell'analisi - l'asse tra Forza Italia e Lega Nord appare assai meno solido e agevole a livello nazionale, date le posizioni marcatamente euroscettiche della formazione guidata da Matteo Salvini. Berlusconi, inoltre, no potrà candidarsi alle elezioni del 2018 a causa dell'estromissione dai pubblici uffici che pende sul suo capo; e i due partiti paiono faticare a trovare l'intesa su un candidato comune alla presidenza del Consiglio.

Roma: i grillini, sconfitti alle elezioni, chiudono le porte ai migranti

Madrid, 14 giu - (Agenzia Nova) - La sindaco di Roma Virginia Raggi avvia una campagna "contro l'immigrazione irregolare": scrive al Prefetto chiedendo uno stop all'arrivo di nuovi stranieri e promette di smantellare due campi di accoglienza per i rom. Una scelta "da manuale" per far recuperare terreno al Movimento 5 Stelle castigato alle recenti elezioni amministrative e scrollare dal Campidoglio l'ombra di una gestione non soddisfacente, scrive il quotidiano spagnolo "El Pais". La mossa del primo cittadino viene appoggiata e amplificata sul blog di Beppe Grillo, prosegue la testata citando il passaggio in cui il comico genovese parla di un "cambio di musica" nella capitale. Il tutto, si legge ancora, aiuta a "far chiarezza su alcune linee base del M5S sulle quali sin qui sembrava procedere senza rotta". "Dopo una violenta campagna senza contro le Ong che salvano gli immigranti nel Mediterranei", "si apre ora la via politica ed elettorale contro il limiti all'accoglienza”.

Barilla si mobilita per la salute alimentare

Berlino, 14 giu - (Agenzia Nova) - Barilla si impegna a sviluppare una catena di produzione ecologicamente sostenibile. Barilla è leader mondiale nella produzione di pasta, il numero uno in Europa per i sughi, in Italia per i prodotti da forno e in Scandinavia nella produzione di pane. In tutto il mondo Barilla produce 1,8 milioni di tonnellate di cibo in 29 stabilimenti. Ora l'azienda punta ad assumere un ruolo di responsabilità in un pianeta in cui 2,1 miliardi di persone sono sovrappeso e 800 mila soffrono la fame. Solo il 47 per cento del cibo attualmente a disposizione viene infatti utilizzato per il consumo umano. "La gente dovrebbe mangiare meno e meglio", dice il presidente del gruppo Guido Barilla. Una frase che potrebbe essere erroneamente interpretata come una contraddizione per gli interessi di una società. "Nel presente dobbiamo pensare a un buon piano per il futuro”, dice il capo famiglia.

Roma: scoperto nelle catacombe un affresco di Cristo vecchio di 1.600 anni

Parigi, 14 giu - (Agenzia Nova) - I ricercatori della Commissione Pontificale per l'Archeologia Sacra hanno fatto una eccezionale scoperta nelle Catacombe di Santa Domitilla che stanno restaurando da sette anni: un meraviglioso affresco vecchio di 1.600 anni, raffigurante Gesù Cristo contornato dai dodici apostoli; nella camera funeraria in ci si trovava sono stati scoperti anche altri affreschi di carattere sacro e che ritraggono la vita quotidiana della Roma del III secolo.

