Messaggio per Monica Bellucci

Gentile Monica Bellucci, scusate questo messaggio presso la vostra segreteria telefonica. Vi amo da troppo, volevo dirvi solo questo. Ho la vostra età (fonte Sorrisi e Canzoni), come attività faccio l’uomo lanterna presso un circo poco famoso. Come lavoro l’uomo lanterna è facile: basta stare a guardare gli altri a lavorare quando tolgono i picchetti del tendone. Scusa Monica, la tua segreteria ha un ritorno strano, non è che hai il telefono intercettato? Ciao. Scusa, non volevo dirtelo, ma a questo punto sì: sono io che intercetto le tue telefonate.