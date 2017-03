Lezioni per essere mantenuti all'estero dai consolati italiani

Come italiano all’estero sono molto contento del mio console. Vado sempre al consolato per rimediare un pacco contenente: latte, biscotti, uova, vino e salumi. L’addetto alle relazioni non sa che tale merce viene da me venduta. Glielo dico qui adesso. Non penso mi sospende il contributo per l’affitto anche perché è un attimo tornare in Italia e farmi mantenere dal comune. Conviene allo stato tenermi qui (gli costo 750 euro al mese).