Trent’anni dopo, una domanda

Per un lunghissimo periodo mio padre ha avuto lo studio legale al piano sotto casa nostra, assieme al nonno e allo zio. Io e mio fratello passavamo i pomeriggi di inizio estate a casa, cioè al piano di sopra, in slip bianchi e basta, a morire dal caldo e a guardare i cartoni animati sulle tv locali, perché la mamma era in ufficio fino alle cinque, quindi per andare al mare, niente, dovevamo aspettare le ferie. Un pomeriggio, è entrato...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.