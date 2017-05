Come una schiava

Lola è il primo ricordo, i primi occhi che si sono soffermati a fissare altri occhi, gli occhi di un bambino che poi per tutta la vita ha tenuto stretto quello sguardo, inseguendolo, ritrovandolo, riconoscendolo. E’ lo sguardo di una donna che ti vuole bene, e non importa che sia la mamma o la nonna o la babysitter, è l’occhio di chi ci tiene, di chi non si distrae. Solo che Lola era una schiava. Una schiava nell’America del Dopoguerra,...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.