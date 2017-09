Il rimosso del caso Mastella non è certo il pittoresco, il familistico, il ceppalonico-beneventano, e nemmeno le lacrime di coccodrillo versate a nove anni dal fattaccio seguito da assoluzione, con richieste di scuse e risarcimento che non saranno esaudite, il rimosso è la caduta di governi e parlamenti per mano inquisitoriale (con il maggioritario, ribaltoni a parte, governi e parlamenti se ne andavano insieme, cosa che con il proporzionale non avviene, di regola). Si dirà che il governo Prodi nel...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.