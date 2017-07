Parla Contrada: "Da Ingroia non voglio scuse, meglio il silenzio"

Roma. Gli restituiranno la pensione, il diritto di voto, forse un risarcimento per ingiusta detenzione. I venticinque anni di inferno in terra, quelli non torneranno indietro. “Mi sento un poco stralunato, sono confuso e non riesco a gioire. Mi hanno versato addosso una tanica di acido, la pelle brucia ancora”, l’uomo che risponde all’altro capo del telefono è l’ottantacinquenne Bruno Contrada. “Sono frastornato, non direi sollevato – racconta al Foglio l’ex dirigente del Sisde – Mi hanno devastato la vita,...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.