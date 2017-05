L'antimafia con la memoria corta

Spesso le celebrazioni non si rivelano la sede migliore per una analisi razionale degli eventi celebrati, talvolta possono perfino smarrire e addirittura contraddire il senso di quello che si vuole ricordare, “retorica aiutando e spirito critico mancando” come scrisse Leonardo Sciascia proprio a proposito della battaglia culturale contro la mafia. Ricordare dopo un quarto di secolo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino osservando la realtà del nostro paese come ancora attanagliata dalla presenza pervasiva della organizzazione mafiosa che i due eroici...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.