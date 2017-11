Milano avanza al voto finale per decidere la nuova sede dell'Ema

Milano è passata al terzo e ultimo turno delle votazioni per scegliere la nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema, secondo la sigla in inglese), dove la città italiana se la giocherà con Amsterdam. Si tratta di indiscrezioni, visto che i rappresentati degli stati membri dell'Ue – per l'Italia c'è il sottosegretario Sandro Gozi – sono chiusi in una sala del Consiglio per una seduta fiume, che dopo il voto sull'Ema dovrà decidere anche la nuova sede dell'Agenzia bancaria europea.

Ora sulla vittoria di Milano sembra filtrare ottimismo, dato che al secondo turno la città lombarda ha potuto contare sul sostegno di 12 paesi contro i 9 di Amsterdam. Bratislava, che inizialmente era data come la principale rivale della città lombarda, è stata esclusa da subito al primo turno.

Alla terza votazione, le (complicate) regole previste per l'elezione prevedono che ogni paese abbia un solo voto: quello che ottiene almeno 14 preferenze vince. Alla fine, in mancanza di un consenso, sarebbe la presidenza di turno dell'Ue, ruolo occupato al momento dall'Estonia, a scegliere in modo casuale (avete letto bene), cioè con un sorteggio fra le tre finaliste.