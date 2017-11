Un terremoto ha ucciso centinaia di persone in Iran e Iraq

Ieri sera un terremoto al confine tra l'Iraq e l'Iran ha ucciso almeno 348 persone e ne ha ferite diverse migliaia. Secondo il ministero dell'Interno di Teheran il sisma ha avuto una magnitudo 7,3 e ha lasciato in una situazione di emergenza almeno 70 mila persone.

Si teme che il bilancio delle vittime sia destinato a salire mentre procedono le operazioni di soccorso nelle zone a maggioranza curda colpite dal sisma. Secondo l'US Geological Agency, il principale istituto al mondo che monitora i terremoti, l'epicentro è stato localizzato in un'isolata regione montuosa dell'Iraq, a circa 200 chilometri a nord est di Baghdad e a 400 chilometri a ovest di Teheran. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 4.5 e poi altre di assestamento. Secondo i media iraniani la città più colpita è quella di la cittadina di Kermanshah, nella provincia di Ghasre Shirin: solo qui i morti sono stati almeno 207. L'agenzia d stampa curda Rudaw riporta che anche la provincia iraniana di Illam è stata duramente colpita, come le città curde irachene di Halabja, Erbil e Duhok. Ad Halabja e Sulaymaniyah, altra città irachena sul confine, è stato dichiarato lo stato di emergenza.

An Earthquake with Magnitude 7.2 hit #Kurdistan Region and Iraq. According to Initial reports; there has not been human losses & except miner damages to houses & buildings with a varying degrees, especially in border areas; #Halabja, with Iran pic.twitter.com/OV98R0mnPC