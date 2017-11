Se Putin si candidasse, si sa, vincerebbe e il lungo silenzio con cui tenta di avvolgere nel mistero la sua candidatura, certa, ne è anche la testomonianza. I russi si fidano di lui, ma quelli che lo amano non sono più tanti come un tempo. Il disinteresse dell’elettorato potrebbe infliggere al presidente russo una subdola e velenosa sconfitta.

Putin, sempre qualora dovesse decidere di candidarsi, e il termine ultimo è slittato a dice0mbre, sarebbe al secondo mandato consecutivo, inoltre ha 65 anni e prima o poi deciderà di ritirarsi dalla politica. Il Cremlino è ormai casa sua e il presidente non ha intenzione di lasciar entrare chiunque, molti commentatori politici, anche filo putiniani, ritengono che potrebbe essere proprio Ksenija Sobchak, nel 2024 a vestire i panni del futuro presidente della federazione russa.

Uno dei problemi del Cremlino, e quindi di Putin, è quello di essere invecchiato. Non riesce più ad attirare i giovani. Gli altri candidati hanno cominciato già da anni una campagna di ringiovanimento, il partito comunista, ad esempio, sta puntando tutto sulla brandizzazione e ha affidato all’artista Igor Petrygin-Rodionov il compito di creare magliette, bandiere, spille con una grafica hipstercomunista. Ma Putin è un uomo metodico, attento e più che puntare alla forma, seppure le t-shirt con il suo volto spopolino in Russia, ha deciso di rimodellare le menti e di forgiare le idee dei futuri elettori russi e ha firmato per stanziare l’equivalente di tre milioni di euro per una nuova agenzia di stampa per bambini.

Le proteste di Alexej Navalny hanno smosso i giovani e il Cremlino si è reso conto di aver fatto un errore ad abbandonare, negli ultimi anni, proprio quella fascia di popolazione che potrebbe rappresentare l’unica vera incognita alle elezioni di marzo. Più sedotti dal mito televisivo della Sobchak che dalle performance di Navalny, i ragazzi, nel segreto dell’urna, potrebbero dimostrare qualcosa al presidente russo.

Dati ormai per persi i giovani elettori, Putin ha deciso di guardare direttamente al futuro, al 2024, quando sicuramente il suo nome non sarà tra i candidati, e la nuova agenzia di stampa si rivolgerà ai russi tra gli 8 e i 16 anni. Il progetto è stato affidato alla Tass che ha promesso di “presentare le notizie con un linguaggio accessibile e comprensibile”.

L’agenzia ha il compito di fornire ai più piccoli “notizie socialmente e politicamente orientate”. La Tass dovrà selezionare le informazioni più interessanti e più importanti che riguardano la politica interna ed estera.

Duecentodieci milioni di rubli per assicurarsi la continuità ideologica del Cremlino e l’agenzia avrà anche il compito di diffondere le notizie sui social. I giovani si informano su Vkontakte, il Facebook russo, e l’agenzia di stampa del Cremlino, finora, non è riuscita a prendere piede sui social. La “Tassik”, la piccola Tass, come è stata prontamente ribattezzata dalla stampa locale, ha diviso l’opinione ed è il segnale del fatto che in absentia e in praesentia Putin intende rimanere al Cremlino.