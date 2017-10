Nelle intenzioni dichiarate, l’autunno di Donald Trump doveva essere la sospirata stagione del governo. L’agenda del presidente prevedeva innanzitutto la riforma fiscale, con il grandioso taglio delle tasse a fare da collante della destra atomizzata, poi la messa a punto di una strategia per rimpiazzare in qualche modo l’Obamacare e la gestione dei postumi delle emergenze in Texas, Florida e a Porto Rico. Il twittatore in chief, invece, ha altre priorità. Nelle ultime settimane Trump si è incagliato in polemiche...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.