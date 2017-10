Com'è che Abe è accerchiato da tanti guastafeste

Roma. Finora le elezioni anticipate indette dal primo ministro giapponese Shinzo Abe con più di un anno di anticipo hanno dimostrato una cosa: gli azzardi, in politica, non sempre pagano. Una serie di scandali che aveva colpito lui e sua moglie Akie (alcuni amici di famiglia avrebbero avuto raccomandazioni speciali) negli ultimi mesi aveva fatto crollare il gradimento di Abe ai minimi. Un bel problema, per l’uomo che nel 2012 era stato eletto a larghissima maggioranza e aveva avuto il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.