Tra i secessionisti catalani fuori controllo pure Podemos è in imbarazzo

Roma. La crisi del referendum secessionista indetto per il prossimo 1° ottobre dalle autorità della Catalogna è finita fuori controllo. Il governatore catalano Carles Puigdemont e i suoi colleghi secessionisti hanno perso il polso della situazione innescando un processo più grande di loro; Mariano Rajoy, primo ministro spagnolo, ha messo in campo un gran arsenale di armi penali e amministrative, ma non può garantire che i separatisti esasperati non tentino un colpo di mano. In mezzo tra i due fronti,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.