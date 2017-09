I bambini inquinano. Non facciamoli

"I bambini stanno rovinando il mondo", esordisce sul Washington Post la giornalista Christine Emba, “almeno stando a uno studio di questa settimana. I catastrofisti del sovrappopolamento sono tornati. (…) I ricercatori hanno calcolato che, almeno in occidente, la scelta di non avere un altro figlio significa ridurre le emissioni annue di anidride carbonica di 58 tonnellate. E’ fuor di dubbio che queste argomentazioni siano in buona fede, basate su reali preoccupazioni circa il futuro. E tuttavia la spontanea reazione suscitata sembra essere quella giusta: non potete dire sul serio. Le transizioni demografiche non sono mai facili. Le popolazioni in crescita possono ridurre le risorse e un’abbondanza di giovani senza opportunità può portare all’instabilità. Ma l’aumento del benessere e dell’istruzione femminile tendono già di per sé, nel tempo, a ridurre la fertilità. Quindi, esattamente, cosa state raccomandando di fare? (…) Risolvere la crisi delle emissioni di CO2 sarà più difficile che far sparire il quinto figlio dei vostri vicini di casa particolarmente fertili (e sì, hanno notato lo sguardo torvo che riservate alla loro famiglia più numerosa della media in fila al supermercato).

Il responsabile dietro all’accumulo di gas serra nell’atmosfera non è tanto il bambino in sé quanto i consumi che aumentano con lui: le risorse demandate dai genitori benestanti (e solitamente occidentali) e le industrie che così facendo favoriscono. Fare un figlio in meno – o fare la ramanzina a chi sceglie di non imitarvi – non farà chiudere ExxonMobil, non annullerà la Rivoluzione industriale e non farà nemmeno sì che il nostro presidente rientri negli accordi di Parigi sul clima. Dopo tutto, i moralisti occidentali non si fanno troppi problemi ad andare in giro per il mondo per espandere le proprie famiglie con ogni mezzo possibile, acquistando di tutto, dai costosi (e intensivi in termini di risorse) trattamenti di fertilità alla maternità surrogata, negli stessi paesi ai cui cittadini raccomandano di usare di più i contraccettivi. Quando i nostri attivisti illuminati si mettono a pontificare, si ha spesso l’impressione che non stiano tanto parlando di se stessi e dei propri concittadini quanto di personaggi terzi caricaturati: i poveri, i neri e i mulatti, quelle donne del Terzo mondo le cui vite, s’immagina, sono comunque tristi e difficili, e che probabilmente sarebbero contente di avere uno o due figli in meno. E’ una brutta forma di paternalismo, ben intenzionato ma sostanzialmente raccapricciante, perché nega l’umanità altrui.

Tutti vogliamo rendere il mondo un posto migliore, più vivibile. Ma i bambini non sono dispositivi fungibili che scegliamo di attivare o meno in base ai diktat dell’efficienza delle emissioni. Per chi è che stiamo lottando per salvare il pianeta, se non per le generazioni future? Che cos’è il mondo se non c’è nessuno che lo abiti?”.