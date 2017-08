Roma. È una provocazione “seria, grave e senza precedenti”, ha detto il primo ministro giapponese Shinzo Abe mentre tutto il mondo aspettava una reazione all’ultima sfida nordcoreana. All’alba di oggi un missile nordcoreano ha sorvolato il territorio nipponico per circa due minuti: è stato lanciato intorno alle 5 e 58 da una postazione mobile vicino all’aeroporto internazionale di Pyongyang, e ha volato in tutto circa quattordici minuti per poi cadere in acque internazionali nell’oceano Pacifico, a più di mille chilometri dalle coste...

