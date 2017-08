Il conflitto fra padri e figli nell’islam

I reclutatori dell’Isis sanno che la prima cosa da fare, avendo fra le mani un ragazzo arrabbiato da addestrare e preparare al martirio assassino, è demolire la sua famiglia. Dirgli che suo padre non ha ottenuto niente, non ha cambiato il mondo, e di certo proverà a impedirgli di diventare un eroe. E’ un trucco che funziona e che sfrutta l’età, l’insoddisfazione, l’energia frustrata di un ragazzo che non sa da che parte diventare grande: tagliare i ponti, diventare grandi,...

