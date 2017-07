Kiev e Mosca vogliono scordarsi presto la "guerra calda" in Ucraina

Roma. Kurt Volker, l’inviato speciale degli Stati Uniti per i negoziati in Ucraina, è un falco atlantista messo dall’Amministrazione Trump in un posto al tempo stesso delicato e dimenticato. Ex ambasciatore americano presso la Nato, ex braccio destro del senatore John McCain, Volker è stato nominato all’inizio del mese dal segretario di stato Rex Tillerson come prova vivente della tostaggine dell’Amministrazione davanti alla Russia, e al suo arrivo a Kiev, negli scorsi giorni, ha rilasciato una serie di dichiarazioni che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.