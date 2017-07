Il bestiario degli amici di Trump Jr. e il salto di qualità nell'inchiesta

New York. Si capisce che la famiglia Trump è in difficoltà quando Donald abbandona la regola aurea per affrontare le controversie che ha imparato molti anni fa dal suo maestro, Roy Cohn: attaccare, attaccare, attaccare. In privato il presidente è furibondo con i media per il ramo dello scandalo russo che ha travolto il primogenito Donald Jr., ma la linea difensiva presenta qualche inedita morbidezza. Donald Jr. è andato negli studi di Fox News a protestare la sua innocenza sull’incontro...

