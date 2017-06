Roma. L’effetto calcolato è arrivato in modo puntuale: le Guardie rivoluzionarie dell’Iran hanno accusato l’Arabia Saudita per il doppio attentato di mercoledì a Teheran rivendicato dallo Stato islamico. Un gruppo di terroristi in mattinata aveva attaccato il mausoleo dell’ayatollah Khomeini, simbolo del clero religioso, e il Parlamento iraniano, simbolo della politica terrena, che assieme formano il sistema ibrido di potere che fa andare avanti l’Iran. Il gruppo di fuoco – in tutto cinque, alcuni travestiti da donne per passare i...

