"Grazie per essere venuti”, ha detto Ariana Grande salendo sul palco dell’Old Trafford Cricket Ground di Manchester domenica sera. Sono passate solo due settimane da quando è scappata da quella città, alla fine di un concerto che aveva fatto il tutto esaurito. L’evento scelto dal ventiduenne Salman Ramadan Abedi per farsi esplodere, e per uccidere le ragazzine che erano andate a vedere lo spettacolo. Ariana Grande, che è nata in Florida due anni prima di Abedi, e che forse non...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.