Spari a Manila in un resort di lusso

Esplosioni e colpi d'arma da fuoco sono stati avvertiti nel resort World Manila, vicino all'aeroporto nella capitale delle Filippine. La polizia ha ordinato l'evacuazione del complesso, che ospita anche un casinò e un centro commerciale, e ha isolato la zona. Sul posto sono arrivate le forze speciali, riferisce la Cnn locale. Il sito d’informazione locale Rappler indica che ci sarebbero diversi feriti.

Il personale di uno degli hotel del complesso ha dichiarato che un uomo armato e mascherato ha sparato sugli ospiti dal secondo piano. Roberto Palao Jr., un inserviente sentito da Rappler, ha detto di aver visto un uomo armato che indossava una passamontagna con un fucile d'assalto. Secondo il testimone l'uomo armato ha detto di essere insieme ad altri prima di sparare sul soffitto. Secondo le informazioni diffuse dalla Croce Rossa Filippina (PRC) l'assedio ha fatto almeno 25 feriti, portati in diversi ospedali della zona. Alcune persone si sarebbero ferite gettandosi dalle finestre del secondo piano.

L'amministrazione del complesso alberghiero ha scritto su Twitter: "Resorts World Manila è attualmente bloccato a seguito di segnalazioni di colpi arma da fuoco sparati da uomini non identificati". "La Società sta lavorando con la polizia nazionale filippina per assicurare la sicurezza di tutti gli ospiti e il personale".

