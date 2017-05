Parigi. Quando Emmanuel Macron ha accettato di rispondere alle nostre domande mancavano pochi giorni alla sua marcia trionfale sull’esplanade du Louvre, accompagnato dall’Inno alla gioia e dall’entusiasmo dei suoi “marcheurs”. Si stava preparando per l’ultimo dibattito, quello decisivo, contro Marine Le Pen, la leader del Front national, e non sapeva ancora se il 7 maggio i suoi concittadini avrebbero reso il suo destino possibile, trasformando in realtà una scommessa pazza lanciata in una serata di aprile 2016, ad Amiens, nella...

