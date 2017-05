Le elezioni francesi mostrano i limiti della Lega lepenista di Salvini

L’esito del ballottaggio francese era largamente prevedibile. In fondo, gli sforzi compiuti dal Front National per liberarsi della propria pesante eredità non sono stati sufficienti a smuovere un elettorato che ha temuto, più di ogni altra cosa, di dover fare i conti con le disastrose conseguenze di un’eventuale uscita dall’euro. Da noi, il risultato dovrebbe farci capire quanto sia difficile trovare un’alternativa alla socialdemocrazia, da un lato, e al dirigismo tecnocratico, dall’altro, se ci si affida a una sorta...

