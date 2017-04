A Dortmund, in Germania, ci sono state tre esplosioni davanti all'autobus che portava la squadra del Borussia allo stadio per l'incontro di stasera di Champions League contro il Bayern Monaco. Un giocatore, Marc Bartra, è rimasto ferito ed è ora in ospedale.

La polizia della regione del Nord Reno Westphalia è intervenuta immediatamente insieme ai Vigili del fuoco nella zona di Wittbräuckerstraße/Schirrmannweg a una decina di chilometri dallo stadio. Secondo i testimoni, il fatto è successo intorno alle 17 e le esplosioni hanno fatto a pezzi i finestrini del bus che trasportava la squadra.

La partita è stata rinviata a domani.