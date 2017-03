[Articolo aggiornato in redazione alle 17:17] A meno di 24 ore dall'attentato di Londra, in Belgio la polizia indaga su un possibile attacco terroristico fallito con una dinamica simile. Ad Anversa un uomo, Mohamed R., ha tentato di investire i pedoni lungo una via commerciale della città ma le forze di sicurezza sono riuscite a intervenire in tempo e al termine di un breve inseguimento hanno arrestato il guidatore. Nella città portuale il livello di sicurezza è stato subito elevato al livello massimo.

Secondo l'agenzia Reuters, gli inquirenti sono cauti nel parlare di attacco terroristico e sospettano che l'uomo fosse in realtà un alcolizzato.

Secondo il sindaco della città, Bart De Wever, l'uomo è stato arrestato e la vettura, una Peugeot rossa, risulta immatricolata in Francia. Il capo della polizia di Anversa, Serge Muyters, ha detto alla stampa che Mohamed R., classe 1977, è un francese di origine nordafricana domiciliato in Francia. A bordo dell'auto sono state rinvenute anche delle armi, tra cui una pistola, un bidone contenente del materiale ancora da determinare e degli abiti che sarebbero serviti per camuffarsi.