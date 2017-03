A Londra spari fuori dal Parlamento

Fuori dal Palazzo del Parlamento britannico di Westminster, a Londra, un uomo ha compiuto un attacco e, secondo Reuters, ha ferito 12 persone, tra cui un agente, prima che la polizia lo neutralizzasse. Il parlamentare David Lidington ha confermato ai media che gli agenti hanno ucciso l'assalitore.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ