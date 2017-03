L'Arabia Saudita lancia il Consiglio delle donne. Senza donne

In Arabia Saudita si è tenuta la prima riunione del Qassim Girls Council, una conferenza di discussione sul ruolo delle donne. Senza donne. Dopo che una foto dell’evento inaugurale di sabato è circolata sui social media, diverse sono state le proteste per quello che sembrava uno scherzo: nell’immagine si vedono tredici uomini discutere a una conferenza sul ruolo delle donne, ma non vi è traccia di una presenza femminile. A quanto pare, le donne hanno seguito la conferenza via video, in un’altra stanza dello stesso edificio.

Nella foto circolata sul web non c’è neppure la principessa Abir bint Salman, in teoria a capo del Qassim Girls Council, mentre è presente suo marito il principe Faisal bin Mishal bin Saud. Quest’ultimo è governatore della regione Qassim e si è dichiarato orgoglioso dell’iniziativa, aggiungendo che “nella regione guardiamo alle donne come sorelle degli uomini, e sentiamo la responsabilità di aprire loro sempre più opportunità di lavoro”.

L’Arabia Saudita è effettivamente un paese in cui la segregazione femminile e il sottodimensionamento della donna sono una realtà concreta. È legge di stato il divieto di frequentarsi per uomini e donne non legati da parentela, le donne non guidano e hanno votato per la prima volta soltanto nel 2015. Le donne, inoltre, costituiscono soltanto il 22 per cento del totale della forza lavoro.