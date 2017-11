Perché è tempo di cambiare paradigma, ora “medio è bello”

Un tempo, neanche tanto remoto, economisti e sociologi esaltavano il piccolo è bello. Oggi è esattamente il contrario. L’impresa piccola è considerata assolutamente inadatta alla competizione globale. E, come conseguenza, poiché l’Italia ha molte piccole imprese, anche il nostro paese viene spesso definito inadatto a confrontarsi con il nuovo scenario iper-competitivo. Alcuni si spingono addirittura ad affermare che una delle cause della nostra molto dibattuta bassa crescita sono proprio le piccole imprese. In realtà, così come era sbagliato esaltarsi prima...

