Volare oltre il voto

Dal 2008 non c’è manovra finanziaria che non interessi il trasporto aereo o l’Alitalia in particolare, per permetterle di continuare a volare. Probabilmente i lavoratori che in aprile votarono a maggioranza contro il piano industriale, comportando il fallimento dell’ex compagnia di bandiera sapevano che la politica non li avrebbe abbandonati prima delle elezioni 2018, dato che rappresentano un bacino di voti. Avevano ragione. I sindacati sono stati convocati mercoledì al ministero del Lavoro per discutere il prolungamento della cassa integrazione....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.