Così lo stato entra nel mercato bellicoso dei crediti spazzatura

Roma. I Non performing loans (npl), crediti deteriorati delle banche italiane, non sono una maledizione né una tassa destinata a gravare in eterno sui contribuenti che, tramite il Tesoro, hanno concorso al salvataggio delle due popolari venete e del Monte dei Paschi di Siena. Lo ha promesso sul Foglio il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan: “Gli aiuti di stato dovrebbero rientrare in cassa. Alcuni casi internazionali e quello italiano dei Monti bond ci dicono che è possibile”. E, quanto alle...

