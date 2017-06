Quando il 26 luglio 2012 Mario Draghi, in carica come presidente della Banca centrale europea da neppure un anno, pronunciò a Londra il suo famoso “whatever it takes”, la formula per annunciare che avrebbe salvato l’euro a qualunque costo, pochi europei credevano nel suo successo, e ancora meno nel futuro dei singoli paesi con moneta unica nei quali vivevano. Ora la situazione è migliorata. Ad esempio, il numero di occupati nell’area non è mai stato così alto complessivamente come oggi,...

