La sintesi ha perso e Twitter ha raddoppiato i caratteri. Da centoquaranta, la misura ispirata alla preistoria degli sms, a duecentottanta, non ancora per tutti. Le caratteristiche che ci avevano entusiasmato – brevità, precisione, efficacia, velocità – ci hanno stufato, affaticato, frustrato. Troppo poco spazio, troppo impegnativo: poche cose da dire e dette male. Meglio riposarsi su Facebook, sfogliando lentamente le foto e con la libertà di essere prolissi, vaghi, incomprensibili ma comunque lunghissimi. “Scusami per la lunghezza della mia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.