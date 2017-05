Sui rifiuti a Roma il M5s prima dà fake news e poi le smentisce

Questo pomeriggio, nello spazio di qualche minuto, è sembrato che il motivo dell'invasione dei rifiuti a Roma fosse stato finalmente svelato. Sulla sua pagina Facebook, Massimo Boroni, deputato del Movimento 5 stelle, ha scritto questo post: "Mi è arrivata ora una notizia da un caro amico dell'ebete di Rignano (Matteo Renzi, n.d.r) Occhio perché nelle notti tra venerdì e sabato è partito l'ordine di sporcare Roma in certi punti dove c'è molta visibilità, perché stanno già reclutando persone per andare a pulire dove loro sanno che troveranno molto sporco". Il Pd, dice Boroni, sporca la città per scattarsi selfie con uno sfondo di montagne di immondizia e puntare il dito contro l'amministrazione pentastellata. Lo dice "un caro amico di Renzi".

Baroni continua: "Tenete un occhio aperto anzi DUE e segnalate con foto e video pirata", è il suggerimento che dà ai suoi seguaci, "pubblicheremo questi atti dolosi di vandali pensati da menti abituate al crimine continuato ai danni della collettività. Denunceremo alla Procura della Repubblica e alla Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale per le sanzioni amministrative". Nessuna verifica preventiva dell'accusa, ovviamente, così la bufala è rimasta online abbastanza per suscitare la reazione del Pd. Con il deputato Michele Anzaldi che ha consigliato a Boroni di "andare da un medico bravo". Poco dopo il deputato 5 stelle ha cancellato il post perché, "mi sono arrivati avvisi che quella che ho pubblicato prima era una falsa notizia, quindi per correttezza ho preferito rimuoverla. scusatemi". E' la politica, bellezza. Appena senti una panzana, devi dirlo a tutti.