Raggi in ospedale per un malore: non andrà all'incontro per lo stadio

Virginia Raggi si trova all'ospedale San Filippo Neri di Roma, il più vicino alla sua abitazione, per degli accertamenti in seguito a un lieve malore accusato in casa. Per svolgere tutte le verifiche mediche del caso, è stata annullata la conferenza stampa prevista questa mattina in Campidoglio.

Roma in ostaggio del dr. Gribbels Dopo il No alle Olimpiadi e allo stadio Grillo pretende il riscatto

E soprattutto Raggi salterà l'impegno più importante di oggi, fissato per le 16. Il sindaco avrebbe dovuto incontrare nella sede del comune i rappresentati della Roma e i costruttori per discutere dello stadio a Tor di Valle e magari avvicinare le posizioni fin qui lontanissime. L'incontro è stato confermato, ma lei non ci sarà. Al suo posto, a guidare la delegazione del Comune, il vicesindaco Luca Bergamo. Resta quindi ancora in piedi l'ipotesi che l'amministrazione grillina fermi il progetto per non esporsi a eventuali responsabilità, soprattutto dopo i recenti pareri negativi della Soprintendenza e dell'Avvocatura romana.

Intanto Beppe Grillo interviene su Twitter per manifestare il suo sostegno al sindaco.