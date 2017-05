Non solo 007, tutto il cinema di Roger Moore

Sir Roger Moore è morto oggi in Svizzera. Aveva 89 anni. "Con il cuore affronto, dobbiamo condividere la terribile notizia che nostro padre, Sir Roger Moore, è scomparso oggi in Svizzera dopo una breve ma dura battaglia con il cancro. Siamo tutti devastati", hanno fatto sapere i figli dell'attore Deborah, Geoffrey e Christian, annunciano su Twitter la morte dell'attore. La sua carriera è impressa nell'immaginario collettivo soprattuto per il ruolo di James Bond in 7 film della saga (da ''Agente

007 vivi e lascia morire'' del 1973 fino a ''007 Bersaglio mobile'' del 1985) e per il telefilm ''Attenti a quei due'' che lo vedeva in coppia con Tony Curtis. Moore è fino ad oggi l'attore ad avere interpretato più volte James Bond al cinema.