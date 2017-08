Pressappochista e piatto, Padre Spadaro non distingue neppure le forme della politica americana

Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica e gesuita in chief nel circolo interno di Papa Bergoglio, è una notevole intelligenza non esente da una singolare vanità. Ha scritto un saggio contro i fondamentalisti evangelici americani e i cattolici integralisti, e la loro alleanza. Lo ha scritto in combinazione con Marcelo Figueroa, un biblista protestante che a sorpresa è stato nominato direttore dell’Osservatore Romano, edizione settimanale argentina (che è come se Abu Bakr al Baghdadi fosse nominato direttore del Cabaret...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.