Non scandalizzatevi per la nuova app che permette di scattarvi un selfie col morto. With Me, presentata al Mobile World Congress di Barcellona, non ha alcun particolare aspetto di necrofilia: prevede semplicemente che voi prendiate un vostro caro, ne facciate scannerizzare il corpo in 3D, ne ricaviate una o più immagini standard da caricare in un archivio e poi, grazie alla app, incolliate il suo avatar alle vostre foto in cui non può esserci di persona per causa di forza maggiore e cessato respiro. Dettaglio fondamentale su cui è meglio insistere: la scansione del corpo va fatta quando il vostro caro è ancora vivo.

In questo modo potrete scattarvi un selfie con la nonna il giorno della vostra laurea, anche se è volata in cielo quando eravate bambini. Potrete invitare la signora di cui siete vedovo nella foto ufficiale delle vostre seconde nozze. Potrete incorniciare i festeggiamenti per la prossima Champions League dell'Inter includendo il vostro trisavolo che era ancora vivo ai tempi in cui veniva vinta quella precedente.

With Me non è un'app scandalosa in quanto si limita a formalizzare l'assunto che soggiace alla stragrande maggioranza delle immagini di noi che pubblichiamo con qualcun altro: la sua esistenza alla fin fine ci è indifferente; ciò che conta è il nostro momento di gloria e la possibilità di far essere presenti sembianti altrui in ruolo vassallatico. Certo, poi la questione di convincere parenti e amici a lasciarsi scannerizzare in 3D senza che vengano immortalati mentre si abbandonano a gestacci apotropaici è tutto un altro problema etico.