Dal rischio della guerra nucleare ai guai del mio condominio

Nel mondo, rischio di guerra nucleare tra un cialtrone coreano cui sporgono gli zigomi e quell’altro cialtrone cui sporge tutto il resto. Nella Cina sconfinata va a sapere. “La storia della Grande Madre Russia – questa la decennale risposta riguardo a quel paese sterminato a sua volta – è molto più complessa di quanto lei creda, sa? pensi soltanto alla continuità tra Pietro il Grande, Stalin, e Putin stesso”. L’Europa ha la Mogherini quinta donna più importante del mondo. Ti farebbe pure contento, come italiano, non fosse che, lasciamo perdere. In Italia, il migliore dei nouveaux réfomistes rénziens ancora te la mena con Berlinguer: averne come Berlinguer, altro che storie. In Sicilia, di nuovo Fava. A Roma, la Raggi. Più Giuseppe Pignatone. Che è il meno peggio tra i magistrati italiani, a quanto dicono, e ti butta tra le gambe una minchiata come Mafia capitale. Ah, c’è pure quel genio di Grasso, a Roma. Sul mio nuovo condominio stendiamo un velo. Arrivando a me, continuo a pagare Mediaset Premium per la Champions e non vedo un cazzo.