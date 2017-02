Le rom in gabbia e i cinghiali in libertà

Considerando Matteo Salvini: “Io sto con i lavoratori e non con le rom frugatrici”; considerando i social, con l’ondata di elogi che ha travolto i due coraggiosi capaci di rinchiudere le poverette nella gabbia dei rifiuti, ma meglio, di filmarle ridendo; considerando il tenore militante della suddetta ondata di elogi agli eroi: “Se licenziate i due ragazzi, io e la mia famiglia non metteremo più piede nella vostra catena di supermercati. L’Italia agli italiani!”; ecco, questioni politiche e culturali a parte – mancherebbe pure che venisse negato a ciascuno il diritto ad una libera opinione – ci si limita qui a notare come la crescente presenza di cinghiali negli agglomerati urbani stia diventando un problema serio.